Москва, , 09:10 — REGNUM Утверждение итальянского издания La Stampa о том, что безвозмездная помощь России является «бесполезной» в борьбе с коронавирусом, раскритиковали в обеих странах.

Так, член Совета Федерации Владимир Джабаров указал на то, что газета раскритиковала российскую помощь «из тёплых редакционных помещений». Российская сторона не будет реагировать на столь «подлые статьи», а итальянский народ даст свою оценку тогда, когда эпидемия COVID-19 завершится, заявил он НСН.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что за публикацией стоят противники России. И власти Италии, и жители этой страны благодарны Москве, против — только La Stampa, написал он в Twitter.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что газета в оценке эффективности российской помощи ссылается на неназванные источники, передает «Пятый канал».

Глава итальянского региона Ломбардия Аттилио Фонтана отметил, что публикация — часть политической полемики. «Они не стоят слов: взгляни — и мимо», — процитировал Фонтана поэта Данте Алигьери.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия направила в Италию специалистов-вирусологов и специальную технику. Газета La Stampa указала на то, что 80% поставленной помощи якобы оказались бесполезны в итальянских условиях, а Россия стремилась «удовлетворить политические амбиции».

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