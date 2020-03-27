Уфа, , 08:48 — REGNUM Борьба с коронавирусом в Башкирии ведется исходя из самого худшего прогноза, для того чтобы был запас прочности. Об этом 26 марта сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с журналистами.

По его словам, руководство региона исходит из того, что лечебные учреждения Башкирии будут заполнены зараженными. Италия является показательным примером того, что в этой стране борьбу с инфекцией проиграли — там шесть тысяч погибших. А в Башкирии не хотят проиграть.

Радий Хабиров также сообщил, что возможно правительство республики решит за счет бюджета формировать для нуждающихся людей продуктовые пакеты и помогать точечно, поскольку последние зарплаты большинство людей получило в феврале месяце. Поэтому у работников временно закрывшихся предприятий уже нет денег на продукты.

Отмечается, что в настоящее время правительство региона разрабатывает меры для поддержки экономики.

По словам главы Башкирии, республиканский бюджет был сформирован без учета такого кризиса, поэтому был сознательно заложен большой дефицит. А поскольку в настоящее время необходимы резервы для поддержки экономики, то строительство многих объектов республиканской адресной инвестиционной программы будут перенесены на следующие годы. При этом данную программу могут сократить в два раза.

При этом Радий Хабиров отметил, что строительство детских садов, школ, а также моста через реку Белая будет идти без остановки.

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