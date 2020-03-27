Париж, , 08:08 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что изолирование граждан привело к росту насилия в семье, сообщает Le Figaro.

«Число случаев вмешательства полиции увеличилось на 32% и на 36% в Париже», — заявил глава МВД Франции.

Министр пояснил, что для борьбы с этим злом в аптеках будет создана система оповещения для женщин, ставших жертвами насилия со стороны их супругов, во время этого периода самоизоляции.

По его словам, будут даны инструкции для того, чтобы полиция могла «срочно вмешаться».

Кристоф Кастанер отметил, что борьба с бытовым насилием является «приоритетной».

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 24,1 миллиона зрителей посмотрели заявление президента Франции Эммануэля Макрона, сделанное в Мюлузе.

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