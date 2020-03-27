, 08:03 — REGNUM Власти Чехии вывели свои вооруженные силы из Ирака в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом на пресс-конференции в Праге заявил представитель военных, генерал-майор Йозеф Копецки.

По его словам, военнослужащие уже отозваны, самолет с ними на борту приземлился в аэропорту Праги еще во вторник, 24 марта.

В Ираке в рамках международной коалиции, сражающейся с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находились 30 чешских военнослужащих.

Напомним, коронавирусная инфекция распространилась практически на все страны мира, от ее последствий скончались свыше 20 тыс. человек, свыше 500 тыс. человек заразились.