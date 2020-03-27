Кемерово, , 07:24 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал распоряжение о внесении изменений в режим «Повышенная готовность» из-за коронавируса. Об этом сообщает официальный телеграмм-канал «Цивилёв.Live».Согласно документу, на территории региона запрещается: проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий; курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах; работа фуд-кортов в ТРЦ.

Кроме того, приостанавливается деятельность ночных клубов и досуговых заведений; горнолыжных комплексов; ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных и других предприятий общепита.

Также поручено обеспечить запас противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.