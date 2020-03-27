Донецк, , 07:18 — REGNUM Работа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе была заблокирована представителем Украины, который отказался фиксировать договорённости в письменной форме, сообщили 27 марта в пресс-службе МИД Донецкой народной республики.

Отмечается, что в переговорах принимал участие официальный представитель от Киева, замещающий главу украинской делегации Леонида Кучму.

«Представитель отказался поддержать практику и зафиксировать письменно обязательства Украины по конкретным действиям», — объяснили в МИД ДНР.

В ведомстве добавили, что украинская сторона не стала выполнять протокольные поручения, которые были даны по итогам прошлого заседания. В итоге киевские представители пришли на заседание, «не проработав даже основных вопросов повестки».

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