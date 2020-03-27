Вашингтон, , 06:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает обоснованным решение американского минюста предъявить уголовные обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Об этом он сообщил 26 марта на брифинге в Белом доме.

«Звучит подходяще… Что эти обвинения были предъявлены, — это правильно», — сказал американский лидер.

Ранее министерство юстиции США представило «план обвинения» Мадуро и руководства Венесуэлы. В нём, в частности, говорится об участии первого лица в «наркотеррористическом сговоре», «сговоре с целью ввоза в США кокаина», «использовании пулеметов» для реализации сговора, намерениях использовать оружие в других целях.

В свою очередь, МИД Венесуэлы назвал эти обвинения «новой формой госпереворота» и связал их с внутренней ситуацией в США.

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