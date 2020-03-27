Новосибирск, , 05:55 — REGNUM Главная задача в связи с угрозой коронавируса и в условиях режима повышенной готовности — обеспечить в Новосибирске устойчивую работу всех систем жизнеобеспечения, транспорта и не допустить перебоев с поступлением продуктов питания и товаров первой необходимости в магазины. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть.

«Примеры Италии, Китая, Южной Кореи говорят о том, что не принятые своевременно меры повлекут за собой серьёзные последствия. Исходя из этого опыта, было решено принять подобные ограничительные меры в России», — сказал Локоть.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области, по данным оперативного штаба, на 20:00 (время местное) 26 мартазарегистрировано пять пациенток с коронавирусом. Они находятся в инфекционной больнице и получают необходимую терапию.

Напомним, губернатор региона Андрей Травников среди дополнительных мер, предпринимаемых по противодействию распространению коронавируса, обозначил изменение режима работы детских садов и ограничения в работе развлекательных учреждений с массовым присутствием людей.

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