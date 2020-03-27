Новосибирск, , 05:01 — REGNUM Владимир Путин за период своего нахождения во главе России прошёл сложный путь от антикризисного менеджера до менеджера стабилизации, считает новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Напомним, 26 марта 2000 года в РФ состоялись президентские выборы. Новым главой государства стал Владимир Путин.

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«Причём на этом пути добился успеха в обоих случаях, решая сложные политические задачи как в периоды мира, так и в период внешних противостояний. Но решение внутренних проблем такой страны, как Россия — всегда непростая задача. Удалось ли Владимиру Путину стать менеджером развития с прицелом на долгосрочную перспективу? Возможно, последние его конституционно-политические инициативы — попытка создать необходимый политический фундамент для решения этой задачи. Однако окончательно на этот вопрос ответит ближайшее будущее», — отметил Бирюков.

Ранее и сообщало, что по данным опроса исследовательского центра Pew Research Center, который был проведён в начале 2020 года, 33% респондентов считают, что Владимир Путин принимает правильные решения. Путин по этому показателю обошёл президента США Дональда Трампа.