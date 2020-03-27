Варшава, , 04:52 — REGNUM Российский посол Сергей Андреев был вызван в польский МИД из-за якобы некорректных публикаций в прессе о запрете на пересечение воздушного пространства Польши российскими самолётами. Об этом 26 марта сообщили в польском посольстве в Москве.

Польские дипломаты сообщили, что некорректная информация связана с комментарием председателя Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, который обвинил Варшаву в закрытии воздушного пространства для российских самолетов с медицинской помощью Италии.

«Распространение неверной информации, раскалывающей страны и общества, является весьма предосудительным поступком», — отметили в польском посольстве.

В свою очередь, российский посол после встречи сообщил подробности переговоров в МИД Польши.

«Я в ответ сказал, что, когда журналисты обращались к нам, мы подтверждали, что никаких обращений российской стороны к польским властям по этому вопросу не было», — сказал Андреев.

По его словам, претензии официальным властям России в данном случае не имеют никаких оснований.

Читайте также: Пушков ответил на критику «бесполезной» российской помощи Италии