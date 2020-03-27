Вашингтон, , 04:25 — REGNUM Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, в которых обсудил ситуацию с коронавирусом нового типа и ее влияние на экономику, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Два лидера согласились с важностью тесного сотрудничества в рамках Группы семи, Группы двадцати и пятерки постоянных членов СБ ООН», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Макрон с Трампом договорились о совместном сотрудничестве для помощи международным организациям в борьбе с пандемией коронавируса нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США по числу зараженных коронавирусом вышли на первое место в мире. По мнению Трампа, это обусловлено эффективностью медицинской системы в Соединенных Штатах и большому количеству тестов на коронавирус, которые проводятся ежедневно.

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