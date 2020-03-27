Москва, , 04:24 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил государственным органам временно приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общественного питания. Соответствующий документ 27 марта опубликован на сайте правительства РФ.

В поручении говорится, что органам исполнительной власти в регионах предстоит приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года.

Деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли, должна быть прекращена с 28 марта 2020 года до 5 апреля 2020 года.

Поездки граждан России в места отдыха рекомендовано ограничить без указания срока.

Добавим, ограничения вводятся в связи с распространением коронавируса. Ранее в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса сообщили, что по состоянию на 26 марта общее количество заболевших в России достигло 840 человек, двое погибли, 36 смогли излечиться.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство России поддержит общепит и сферу услуг