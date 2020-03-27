Пекин, , 03:43 — REGNUM Китай раскрыл четыре типичных случая наказаний за преступления, связанные с манипуляцией ценами на защитные средства в борьбе с коронавирусом, сообщает 26 марта агентство Синьхуа.

В частности, эти дела касаются повышения цен на лицевые маски и сырье для их изготовления, о чем сообщили в Верховной народной прокуратуре и Министерстве общественной безопасности КНР. Они были разглашены в качестве справочного материала при рассмотрении аналогичных дел.

С момента вспышки нового коронавируса в Китае органы прокуратуры и общественной безопасности всех уровней всерьез занялись борьбой со спекулянтами в сфере медицинских материалов в качестве меры обеспечения национальной безопасности.