Вашингтон, , 02:39 — REGNUM Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом нового типа обусловлено хорошей работой медицинской системы в США, заявил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Трампа попросили прокомментировать информацию о том, что США лидируют по числу выявленных случаев COVID-19.

«Я думаю, это можно объяснить тем, как мы проверяем людей. Мы проводим тесты невероятному количеству людей», — заявил американский президент.

Также Трамп выразил сомнения, что данные по зараженным коронавирусом нового типа в Китае, предоставленные китайскими властями, соответствуют действительности. Он считает, что неизвестно, как проводятся тесты на коронавирус в КНР.

«Никто не знает, какие цифры в Китае», — утверждает американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США вышли на первое место в мире по числу выявленных случаев заболевания COVID-19. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, их число в Соединенных Штатах составляет 83 507 человек. В то же время, в Китае за все время эпидемии выявлено 81 782 случая.

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