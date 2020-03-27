Вашингтон, 27 марта 2020, 02:01 — REGNUM Президент США Дональд Трамп собирается «в ближайшие часы» провести телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом доме.
«Сегодня вечером будут разговаривать с председателем КНР Си Цзиньпином. Уверен, у нас будет отличная беседа», — заявил Трамп.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском штате Нью-Джерси ввели режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом. Губернатор штата Фил Мерфи заявил, что число заболевших COVID-19 за сутки выросло в полтора раза.
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