Ростов-на-Дону, , 00:06 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев записал видеообращение к жителям региона, призвав их к самоизоляции, передаёт ИА REGNUM.

«Вместе с чувством личной ответственности именно солидарность нам всем стоит проявлять друг к другу сегодня. Быть сплочёнными и ответственными — вот чего требуют от нас обстоятельства. Не сомневаюсь, что мы, дончане, сумеем эти качества проявить в полной мере. Проведите эти выходные дома, в кругу родных, максимально ограничив выход за пределы жилых помещений. Тем самым вы убережёте от новой инфекции себя, своих близких и не дадите распространиться коронавирусу», — подчеркнул глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что 25 марта глава российского государства Владимир Путин объявил в стране нерабочую неделю. Выходные установлены в периодс 30 марта по 3 апреля с сохранением за работниками заработной платы. В эти дни донские чиновники, депутаты перейдут на дистанционный режим работы. Личный прием граждан временно приостановит донская полиция.

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