Каракас, 26 марта 2020, 23:57 — REGNUM Расследование в отношении проамериканского оппозиционера Хуана Гуайдо начато генпрокуратурой Венесуэлы, написал 26 марта глава надзорного ведомства Тарек Уильям Сааб в Twitter.
Также расследование коснётся другого фигуранта — бывшего генерал-майора венесуэльской армии Кливера Алькалы. Оба деятеля обвиняются Каракасом в причастности к попытке свержения власти.
Отмечается, что очередную попытку госпереворота, по версии венесуэльской генпрокуратуры, Гуайдо и его приспешники готовили в марте этого года.
Так, 23 марта груз с оружием на сумму $500 тыс. был задержан в Колумбии. Оружие собирались переправить в Венесуэлу для терактов.
Напомним, 23 марта колумбийская дорожная полиция изъяла автоматы, прицелы, глушители, средства связи и обмундирование, которое нелегально направлялось из города Барранкилья в Венесуэлу.
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