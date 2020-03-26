Каракас, , 23:57 — REGNUM Расследование в отношении проамериканского оппозиционера Хуана Гуайдо начато генпрокуратурой Венесуэлы, написал 26 марта глава надзорного ведомства Тарек Уильям Сааб в Twitter.

Также расследование коснётся другого фигуранта — бывшего генерал-майора венесуэльской армии Кливера Алькалы. Оба деятеля обвиняются Каракасом в причастности к попытке свержения власти.

Отмечается, что очередную попытку госпереворота, по версии венесуэльской генпрокуратуры, Гуайдо и его приспешники готовили в марте этого года.

Так, 23 марта груз с оружием на сумму $500 тыс. был задержан в Колумбии. Оружие собирались переправить в Венесуэлу для терактов.

Напомним, 23 марта колумбийская дорожная полиция изъяла автоматы, прицелы, глушители, средства связи и обмундирование, которое нелегально направлялось из города Барранкилья в Венесуэлу.

Читайте ранее в этом сюжете: США хотят внести Венесуэлу в список стран – спонсоров терроризма