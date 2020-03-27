Ростов-на-Дону, , 00:05 — REGNUM Ректором Южного федерального университета (Ростовская область) назначена Инна Шевченко. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Согласно документу, Инна Шевченко возглавила ЮФУ сроком на пять лет. Коллектив вуза поздравил руководителя с утверждением в должности.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июля 2018 года должность ректора вуза стала вакантной. Марина Боровская, занимавшая руководящий пост с 2012 года, была назначена заместителем министра науки и высшего образования РФ. С этого момента Инна Шевченко руководила вузом в должности временно исполняющей обязанности ректора.

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