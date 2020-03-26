Таллин, , 23:17 — REGNUM Власти Эстонии перестали понимать, как общаться с русскоязычными согражданами, заявил 26 марта мэр Таллина Михаил Кылварт, сообщает Delfi.

Комментируя действия эстонских властей в рамках мер борьбы с пандемией, чиновник отметил следующее. Жителям Эстонии 25 марта были разосланы смс-сообщения с рекомендациями по поводу SARS-CoV-2.

При этом часть текста на эстонском языке заняла пять строк, а на русском было одно предложение — «и в нём — четыре сокращения», отметил глава эстонской столицы.

Кылварт «Сейчас это не упрёк, но мне кажется, что на государственном уровне пропало системное понимание, как делать сообщения на русском языке».

И это на фоне того, что каждый год снижается количество медиаканалов на русском языке, отметил глава Таллина.

Напомним, в Эстонии с 13 марта действует режим чрезвычайного положения. 25 марта в стране была зафиксирована смерть от заболевания, вызванного коронавирусом.

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