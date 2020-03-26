Тегеран, , 23:10 — REGNUM Иран, количество заболевших вирусной пневмонией в котором превысило 27 тысяч человек, получил от Китая крупную партию доставленных в Тегеран противоэпидемических грузов. На церемонии их передачи присутствовали посол КНР в Исламской республике Иран Чан Хуа, специалисты-волонтеры китайского Общества Красного Креста, а также представители министерства здравоохранения и МИД Ирана, сообщает 26 марта Синьхуа.

Подчеркнув всеобъемлющий стратегический характер партнерства Китая и Ирана, посол КНР выразил иранской стороне сочувствие расширением масштабов эпидемии в этой стране и представил волонтеров, прибывших в Иран для оказания помощи и обмена опытом борьбы и профилактики заболевания с коллегами из исламской республики.

Заместитель главы иранского минздрава Реза Шанесаз, являющийся также президентом Продовольственной и фармацевтической программы Ирана, выразил Китаю благодарность за протянутую руку помощи.