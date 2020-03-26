Приштина, , 23:49 — REGNUM Глава Демократической лиги Косово (ЛДК) Иса Мустафа заявил 26 марта, что он не станет отзывать министров и заместителей министров от своей партии после вынесения вотума недоверия правительству Альбина Курти. Напомним, ранее ЛДК приняла решение о выходе из правящей коалиции с «Движением за самоопределение», лидером которого является Курти и инициировала вынесение вотума недоверия его правительству, которое произошло в ночь с 25 на 26 марта.

На своей странице в социальной сети Facebook Мустафа заявил, что после развала коалиции и отставки правительства Альбин Курти вправе решить, будет ли его правительство работать в период пандемии. ЛДК со своей стороны не намерена прекращать работу в нынешнем правительстве.

Глава ЛДК подчеркнул, что в нынешних условиях Курти вправе выбирать, оставить ли в правительстве представителей его партии или отправить их в отставку.

Сразу же после вынесения недоверия теперь уже и.о. премьер-министра Косово отправил в отставку своего заместителя из рядов ЛДК Авдулу Хоти, регулярно выступавшего с критикой его действий, что в нынешних обстоятельствах не вызвало протеста у Лиги.

Напомним, то, что 18 марта Курти без согласия ЛДК отправил в отставку министра внутренних дел Косово, также члена ЛДК, Агима Велиу, послужило поводом для распада правящей коалиции.