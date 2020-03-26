Приштина, , 23:47 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Косово Альбин Курти не отчаивается после вынесенного ему парламентом в ночь с 25 на 26 марта вотума недоверия. 26 марта политик заявил, что вчерашнее падение его правительства было необходимо для его будущего восстановления.

На своей странице в социальной сети Facebook Курти заявил, что вынесение вотума недоверия его правительству имело целью не отставку правительства, а лишь его ослабление, ведь немедленное отстранение правительства от исполнения обязанностей, тем более в условиях коронавируса, невозможно.

Вчерашнее заседание парламента должно было бы надолго остаться в памяти. Однако, этого не произойдет, потому что мы выиграем. Будущее за нами, потому что мы сумеем справиться с трагедией. <…> Прежде всего, мы должны вместе бороться с пандемией COVID-19. Важнее всего держаться близко к народу, потому что Косово — наш дом,

— заявил Курти.

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