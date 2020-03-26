Приштина, 26 марта 2020, 23:47 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Косово Альбин Курти не отчаивается после вынесенного ему парламентом в ночь с 25 на 26 марта вотума недоверия. 26 марта политик заявил, что вчерашнее падение его правительства было необходимо для его будущего восстановления.
На своей странице в социальной сети Facebook Курти заявил, что вынесение вотума недоверия его правительству имело целью не отставку правительства, а лишь его ослабление, ведь немедленное отстранение правительства от исполнения обязанностей, тем более в условиях коронавируса, невозможно.
— заявил Курти.
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