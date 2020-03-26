Брюссель, , 22:48 — REGNUM Встреча глав НАТО состоится 2 апреля в формате видеоконференции, сообщили 26 марта в пресс-службе альянса.

В секретариате альянса отметили, что такой формат вызван необходимостью предотвратить заражение участников коронавирусом.

Напомним, на саммите НАТО в альянс должны были принять Северную Македонию, которая, кроме того, вступает в ЕС.

Отметим, что крупные международные встречи (в частности, саммиты G7 и G20) в эти дни проходят в формате видеоконференции.

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