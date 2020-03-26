Приштина, , 23:51 — REGNUM Вынесение парламентом Косово вотума недоверия правительству Альбина Курти и распад коалиции «Движения за самоопределение» и «Демократической лиги Косово» (ЛДК) не приведет к значительному изменению состава правительства.

Как сообщает новостное агентство Косово Telegrafi, правительство Курти продолжит выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будут проведены новые выборы или до тех пор, пока «Движение за самоопределение» (главой которой является Альбин Курти) не изберет из своего состава нового премьер-министра по предложению президента или до тех пор, пока не будет составлено так называемое «техническое» или «переходное» правительство, в состав которого войдут представители различных политических партий.

Однако проведение выборов в период пандемии коронавируса маловероятно, а переговоры о создании какого-либо переходного или технического правительства будут сопровождаться политической борьбой и потому займут немало времени. Выдвигать же новую кандидатуру на пост премьер-министра представители «Самоопределения» не намерены. Таким образом, в ближайшее время правительство Курти будет оставаться у власти.

Глава ЛДК Иса Мустафа заявил, что после вынесения ему вотума недоверия Альбин Курти может принять решение о том, продолжать ли ему работать в качестве и.о. премьер-министра в условиях коронавируса и кого он желает видеть в своем правительстве. «Лига» же не будет отзывать своих министров из правительства.

Напомним, на данный момент в состав правительства Косово входит 7 министров от «Самоопределения», 5 министров от ЛДК и три министра-представителя национальных меньшинств.