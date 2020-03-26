Канберра, , 22:11 — REGNUM Помощь развивающимся странам должна быть оказана со стороны G20 на фоне пандемии, заявил 26 марта на саммите «Группы двадцати» австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

Он призвал остальных членов G20 «консолидировать усилия и помочь странам, которые нуждаются в нашей поддержке».

Напомним, 26 марта состоялась видеоконференция «Группы двадцати», посвящённая мерам борьбы с распространением коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, действующий президент ЮАР также призвал G20 проявить в борьбе с пандемией согласованность и действовать решительно.

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