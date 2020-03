Вашингтон, , 21:48 — REGNUM Термин «уханьский вирус» применим к SARS-CoV-2, заявил 26 марта американский госсекретарь Майк Помпео в программе The Hugh Hewitt Show.

Он пояснил, что стремится к точности.

«уханьском вирусе» ». Помпео «Этот вирус зародился в Ухане, я говорю о нем как об».

Глава Госдепа пояснил, что ответственность «за обеспечение транспарентности» относительно информации о вирусе лежит на Китае, поскольку именно там началась пандемия.

Правительство Китая, отметил Помпео, «было первым, кто узнал» об этой проблеме. Он заявил, что китайские власти начали «мешать потоку информации, выставив журналистов» из страны, а должны были «своевременно бороться с вирусом».

Напомним, ситуация, о которой говорит Помпео, связана с отказом Китая 17 марта в аккредитации ряда журналистов газет The Wall Street Journal, The New York Times и The Washington Post.

Это было сделано Пекином в качестве ответной меры на действия Штатов, которые перед этим сократили число сотрудников китайских массмедиа в США, пояснив, что сокращены не журналисты, а «агенты пропаганды» китайской Компартии.

