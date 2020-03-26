Вашингтон, , 21:06 — REGNUM Активы граждан Венесуэлы, которых американская Генпрокуратура хочет арестовать по обвинению в «наркотерроризме», заморожены Соединёнными Штатами, сообщил 26 марта журналистам прокурор по Южному округу Флориды Ариана Фахардо Оршан.

По словам чиновника, американский минюст арестовал свыше $450 млн средств тех, кто проходит «по делу» о «наркотерроризме». Оршан подчеркнул, что это «только начало».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за информацию, которая помогла бы арестовать венесуэльского президента Николаса Мадуро или подтвердила бы его вину, американцы объявили крупное вознаграждение.

Ещё за четверых человек («ключевых фигур режима Мадуро») вознаграждение несколько меньшее. Всех пятерых американские власти хотят арестовать.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп объяснил, за что США преследуют соратников Мадуро