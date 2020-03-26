Вашингтон, , 20:40 — REGNUM Венесуэльцы, обвиняемые Соединёнными Штатами, виновны в «содействии поставкам наркотиков из Венесуэлы», заявил американский госсекретарь Майк Помпео в опубликованном 26 марта заявлении.

Комментируя обвинения против венесуэльского президента Николаса Мадуро и его соратников, выдвинутые американским генпрокурором Уильямом Барром, которые грозят венесуэльцам арестом в США, Помпео заявил следующее.

Согласно данным Вашингтона, люди, занимавшие при Мадуро «ключевые позиции», «нарушили общественное доверие, содействуя поставкам наркотиков из Венесуэлы». По словам Помпео, при их участии осуществлялся и осуществляется контроль над самолетами, «вылетающими с венесуэльской авиабазы», и контроль над «маршрутами поставки наркотиков через порты в Венесуэле».

Напомним, кроме Мадуро, Барр обвинил в «наркотерроризме» четверых венесуэльцев, двое из которых сейчас занимают важные посты в стране — это председатель Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо и вице-президент страны по экономическим вопросам Тареке эль-Айссами.

Остальные двое — военные, причём Уго Карвахале ранее возглавлял военную разведку Боливарианской Республики. За информацию об этих четверых американцы объявили вознаграждение в размере десяти миллионов долларов, а за данные о Мадуро — $15 млн.

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