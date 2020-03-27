Тегеран, , 07:50 — REGNUM 26 марта социальный департамент Национального комитета управления COVID-19 в своем заявлении объявил, что план социального дистанцирования будет реализован до конца празднования Навруза в Иране (3 апреля) с целью остановить распространение коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Реализация плана будет продолжена, если национальный комитет по управлению COVID-19 посчитает данный шаг необходимым», — говорится в заявлении.

План состоит в том, чтобы сократить любые физические контакты, отменить проведение каких-либо собраний и мероприятий с участием множества людей для того, чтобы замедлить и в конечном итоге остановить распространение смертельного вируса.

Согласно плану, все школы, университеты, торговые центры, парки, бассейны и тд. будут закрыты до указанного срока. Проведение любых торжеств, включая официальное и неофициальное, будет запрещено. Ограничения будут введены также в отношении перевозок самолетом, поездом и автобусом.

Ранее глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 10 45 человек из общего числа 29 406 инфицированных коронавирусом выжили, а 2234, к сожалению, умерли от смертельного вируса.