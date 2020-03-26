Вашингтон, , 20:23 — REGNUM Вознаграждение в размере $15 млн назначено американскими властями за информацию, которая поможет аресту венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Соответствующее заявление американского госсекретаря Майка Помпео 26 марта опубликовал Госдеп. За каждого из прочих обвиняемых венесуэльцев по тому же «делу», которое США завели на Мадуро, вознаграждение составляет десять миллионов долларов.

Эти деньги получит тот, кто предоставит информацию, которая поможет аресту или подтвердит виновность обвиняемых.

Помпео «Госдепартамент предлагает вознаграждение в размере до $15 млн за информацию, связанную с Николасом Мадуро Моросом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский генпрокурор 26 марта выдвинул официальное обвинение против Мадуро в «наркотерроризме». Под эту же статью Штаты хотят подвести ещё четырёх человек.

Речь идёт о главе Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо, вице-президенте Боливарианской Республики по экономическим вопросам Тареке эль-Айссами, экс-главе венесуэльской военной разведки Уго Карвахале и венесуэльском генерал-майоре в отставке Кливере Антонио Алькале Кордонесе.

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