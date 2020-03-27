Тегеран, , 07:39 — REGNUM 26 марта командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) назвал заявление американских чиновников о помощи ничем иным, как ложью и мошенничеством. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Если американская нация нуждается в помощи, мы готовы предоставить им её, однако сами нам не нужна их помощь», — рассказал генерал-майор Хосейн Салами журналистам в кулуарах общенациональных учений КСИР, посвященных биологической обороне. «Эти заявления делаются в то время, когда американские чиновники даже не в состоянии защитить американских граждан», — отметил Салами, также добавив, что США всегда были противником Ирана.

Говоря о возможностях КСИР по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом, командующий заявил, что силы могут установить полевой госпиталь в течение одного дня. «КСИР также может контролировать охваченные коронавирусом районы с помощью мобильных медицинских подразделений», — подчеркнул Салами, отметив, что КСИР выразил готовность помочь медицинским центрам в борьбе с пандемией коронавируса еще в конце февраля.