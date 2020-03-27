Тегеран, , 07:52 — REGNUM 26 марта президент Ирана Хасан Рухани объявил о новых мерах правительства по борьбе со вспышкой коронавируса в Иране и выразил надежду, что стране удастся остановить распространение коронавируса в течение двух недель. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сделав это замечание на заседании Экономического комитета иранского штаба по борьбе с коронавирусом, президент высоко оценил усилия, предпринятые чиновниками министерства здравоохранения, а также медицинским персоналом по всей стране, включая врачей и медсестер, которые находятся на передовой линии борьбы со смертельным вирусом.

По словам Рухани, по сравнению с другими странами Иран находится в лучшем положении с точки зрения борьбы и сдерживания коронавируса. «Хотя мировые государства находятся в трудных условиях борьбы с коронавирусом, Иран имеет в своём распоряжении около 20 000 пустых коек в больницах», — заявил президент.

Кроме того, Хасан Рухани отметил, что по всей стране будут введены новые ограничения, включая социальное дистанцирование. Далее он сообщил, что национальные резервы достаточны для того, чтобы обеспечить основные потребности людей.