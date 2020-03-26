Москва, , 20:04 — REGNUM «Справедливая Россия» настаивает на социальных мерах поддержки граждан, попавших в карантин, в частности введении моратория на возврат кредитов, освобождении от платы за ЖКХ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта, это следует из распространенного заявления парламентской партии.

Предлагается установить признание введения карантина в отношении гражданина либо введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, военного положения, выявления случая заболевания, признанного Всемирной организацией здравоохранения пандемией на территории субъекта РФ либо на всей территории Российской Федерации на период действия указанных обстоятельств форс-мажорным обстоятельством и установление моратория на их исполнение в отношении обязательств, вытекающих из любых видов кредитных договоров, в том числе кредитов, связанных с залогом недвижимости (ипотеки).

Предлагается освобождение всех физических лиц от уплаты земельного налога в отношении части земельного участка, не превышающего площадь 800 кв. м, на период введения карантина.

Также в заявлении содержится требование о компенсации «за счет средств федерального бюджета расходов граждан, в отношении которых был введен карантин, на уплату жилищно-коммунальных услуг, произведенных в период нахождения на карантине».

Читайте ранее в этом сюжете: «Справедливая Россия» предложила объявить в России режим карантина

Читайте развитие сюжета: «Справедливая Россия» предложила освободить бизнес от налогов