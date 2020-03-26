Санкт-Петербург, , 20:05 — REGNUM Петербургский международный юридический форум перенесли на 2021 год из-за коронавируса. Об этом сообщили 26 марта в оргкомитете.

«Мы вынуждены принять решение о переносе юбилейного, X Петербургского международного юридического форума на 18−22 мая 2021 года», — говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что «до последнего надеялись, что развитие пандемии не приобретет такого драматического характера», а усилия мирового сообщества по борьбе с COVID-19 дадут быстрый результат. Заметим, об отмене Петербургского международного экономического форума стало известно еще в начале марта.

«Те меры, которые уже сегодня приняты для защиты населения от пандемии, делают проведение форума в привычном формате невозможным. Существует формальный запрет на проведение массовых мероприятий, практически полностью перекрыты национальные границы и прервано международное транспортное сообщение, закрыто для посещения здание, в котором традиционно проводится форум, участники из десятков стран находятся в условиях жесткого карантина», — добавляют организаторы ПМЮФ.

Те, кто уже оплатил участие в форуме, смогут по своему желанию или вернуть его полную стоимость, или получить сертификат на участие в ПМЮФ-2021.

Организаторы также считают роль права как универсального социального регулятора в борьбе с глобальной пандемией «исключительно важной».

В связи с этим они решили устроить специальный форум, посвященный исключительно правовым аспектам общественной жизни в условиях пандемии COVID-19. Планируется, что участие в нем примет заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Участие в нем будет бесплатным.

«С точки зрения содержания специальный форум будет концентрироваться только на юридических аспектах общественной жизни в условиях пандемии», — заявили организаторы.

Поскольку он будет проводиться после IX, но перед X ПМЮФ, его назвали «Петербургский международный юридический форум 9 ½: законы коронавируса». Программа и информация о площадках появятся на сайте ПМЮФ.

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