Тегеран, , 07:47 — REGNUM Иранские неправительственные организации в письме на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша потребовали отмены антииранских санкций США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA26 марта.

Эти организации, некоторые из которых имеют консультативный статус при ООН, в своём письме предупреждают мир о том, что жизнь иранцев поставлена под угрозу из-за американских санкций в связи со вспышкой смертельного коронавируса, также известного как COVID-19. «Иранское население сейчас нуждается в практических шагах, предпринимаемых международным сообществом, а также в более решительной роли ООН», — отметили организации в своём письме.

По мнению вышеупомянутых организаций, такие принудительные меры [США] представляют собой новую форму войны, возникающую в международных отношениях; поэтому страны, подвергшиеся односторонним санкциям, такие как Исламская Республика Иран, должны пользоваться защитой международного гуманитарного права. «Односторонние принудительные меры Соединенных Штатов против народа Ирана подвергли каждого иранца серьезному риску из-за бесчеловечных экономических санкций», — сообщается в письме.