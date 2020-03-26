Претория, ЮАР, 26 марта 2020, 19:46 — REGNUM Действия стран против распространения коронавируса должны быть скоординированными и активными, тогда пандемия не так сильно навредит миру, заявил 26 президент ЮАР Сирил Рамапоса на видеконференции G20.
Обращаясь к остальным странам — членам Группы двадцати, Рамапоса сказал, что против пандемии нужно действовать скоординировано и решительно для обеспечения «стабильности мировой экономики и финансовых рынков».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЮАР, где больше всего в Африке инфицированных коронавирусом (более 700 человек), с 26 марта действует карантин, который продлится три недели.
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