Претория, ЮАР, , 19:46 — REGNUM Действия стран против распространения коронавируса должны быть скоординированными и активными, тогда пандемия не так сильно навредит миру, заявил 26 президент ЮАР Сирил Рамапоса на видеконференции G20.

Обращаясь к остальным странам — членам Группы двадцати, Рамапоса сказал, что против пандемии нужно действовать скоординировано и решительно для обеспечения «стабильности мировой экономики и финансовых рынков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЮАР, где больше всего в Африке инфицированных коронавирусом (более 700 человек), с 26 марта действует карантин, который продлится три недели.

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