, 07:29 — REGNUM 26 марта спикер меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани высоко оценил меры, принятые министерством здравоохранения и вооруженными силами в борьбе со вспышкой коронавируса, и заявил, что Иран достиг в этом направлении большего, чем многие другие страны мира. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Лариджани сделал эти замечания, выступая на церемонии начала учений Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), посвященных биологической обороне. «Хотя некоторые передовые европейские страны, а также Соединенные Штаты имеют более современную промышленность и научное оборудование, они сталкиваются с большим бедственным положением, связанным с коронавирусом», — подчеркнул спикер. «Коронавирус просто сбил их с толку», — отметил Лариджани.

Смертельный коронавирус, впервые обнаруженныйв китайском Ухане в декабре 2019 года, заразил тысячи людей по всему миру, в то время как более 9000 были убиты. По имеющимся данным, около 27 000 человек в Иране заражены коронавирусом, 2077 иранцев погибли.