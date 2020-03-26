Йошкар-Ола, , 19:41 — REGNUM Бывший министр транспорта Нижегородской области Александр Герасименко назначен на аналогичную должность в Марий Эл. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Евстифеев.

Документ о назначении подписан 25 марта текущего года.

ИА REGNUM напоминает, Герасименко возглавлял минтранс Нижегородской области с 2013 по 2017 год. Затем занял пост заместителя главы Нижнего Новгорода в статусе исполняющего обязанности. В 2018 году стал советником нижегородского мэра по вопросам развития городского транспорта и автодорог.