Тегеран, , 08:01 — REGNUM Глава Управления по связям с общественностью при министерстве здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что услуги «Врачей без границ» (Médecins Sans Frontières) необходимы для медицинского обслуживания иностранных граждан в Иране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 марта.

Выступая перед журналистами IRNA, Джаханпуротметил, что «Врачи без границ» сейчас находятся в Иране и посещают медицинские учреждения этой страны. «Если они пожелают, то мы можем предложить им посетить те районы, в которых иностранные граждане нуждаются в медицинской помощи», отметил он. По словам Джаханпура, Иран предлагает MSF оказывать услуги восточным провинциям.

Между тем, официальный представитель иранского правительства Али Рабиеи заявил, что «Врачи без границ» отправились в Иран вполной координации с соответствующими органами, и Иран с большой радостью воспользуется их помощью и медицинским оборудованием. В своем Twitter-аккаунте Рабиеи выразил благодарность всем странам и международным организациям, которые до сих пор предлагали свою помощь Ирану в борьбе с коронавирусом.