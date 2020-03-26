Пекин, , 19:34 — REGNUM Выступая на экстренном онлайн-саммите «Группы двадцати», председатель КНР Си Цзиньпин сделал ряд заявлений, характеризующих позицию Китая в ситуации, сложившейся в результате пандемии вирусной пневмонии, сообщает 26 марта Синьхуа в ряде распространяемых агентством материалов.

В частности, китайский лидер подчеркнул намерение свей страны способствовать стабилизации мировой экономики путем дальнейшего продвижения политики реформ и открытости. Важной ее частью он назвал расширение доступа к рынкам, улучшение делового климата, увеличение внешних инвестиций и импорта.

В целях предотвращения сильного спада мировой экономики Си Цзиньпин предложил улучшить международную координацию в вопросах макроэкономики.

Еще лидер КНР указал на важность совместных действий по борьбе с пандемией, назвав противостояние ей «общемировой войной».

Поддержав антикризисную роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других международных организаций, Си Цзиньпин поблагодарил мировое сообщество за помощь и поддержку, оказанную Китаю на пике эпидемии.