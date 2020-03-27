Тегеран, , 07:18 — REGNUM 26 марта заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заявил, что 18 666 афганских граждан были отправлены на границу с Афганистаном после получения медицинских услуг в лагере Захедан Альгадир. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Харирчи рассказал журналистам, что в настоящее время многие афганские граждане, которые пытаются покинуть Иран, проходят обследование на коронавирус и другие инфекционные заболевания. Он подчеркнул, что в их распоряжении находятся необходимые медицинские услуги.

«Эти услуги предоставляются гражданам, которые въехали в страну легально или несанкционированно, а медицинские справки выдаются тем, у кого есть документы, удостоверяющие личность», — сказал Харирчи. Кроме того, заместитель министра здравоохранения отметил: «Афганские сестры и братья являются гостями Исламской Республики Иран, и их здоровье очень важно для нас».

По данным IRNA, Харирчи совершил однодневный визит в провинцию Систан и Белуджистан. Помимо столицы Захедан, он также побывал на севере провинции и внимательно изучил состояние распространения коронавируса в этом районе.