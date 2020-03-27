Тегеран, , 07:33 — REGNUM 25 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании раскритиковал госсекретаря США Майка Помпео за его третьесортную пропаганду и поинтересовался, является ли тот госсекретарем или секретарем ненависти. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 марта.

«Даже пандемия не остановит @SecPompeoот распространения третьесортной пропаганды», — написал Мохаммад Джавад Зариф в своем твиттере. «Интересно, кто он— государственный секретарь или секретарь ненависти», — отметил глава МИД Ирана.

«Никакой троллинг не сможет скрыть его печально известное разжигание войны & # EconomicTerrorism; убийство невинных & # covid19; препятствование глобальной борьбе с #COVID19», — сообщил Зариф.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности (СНБ) Али Шамхани в своем Twitter-аккаунте подчеркнул, что только американские политики видят в коронавирусе возможность продолжения своих военных действий. В связи с этим Шамхани задал риторический вопрос: «Является ли коронавирус результатом чьих-то больных, преступных помыслов?»