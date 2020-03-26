Москва, , 19:27 — REGNUM Все депутаты Госдумы 30 марта должны сдать тест на коронавирус, фракция ЛДПР будут сдавать тесты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Депутаты должны быть в Госдуме в понедельник. Депутаты фракции будут сдавать тесты, мы считаем, что необходимо принять меры, не надо ухмылок, усмешек, главное — не допустить распространение коронавирус», — заявил Нилов.

Парламентарий сослался на опыт Совфеда, спикер верхней палаты парламента сама прошла тест и настоятельно рекомендовала сенаторам последовать ее примеру.

Нилов напомнил, что в Госдуме уже предприняты меры, направленные на нераспространение коронавируса, в частности, закрыты буфеты и столовые, проводится обработка дверных ручек и перил. Помощники переведены на удаленную работу.