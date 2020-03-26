Астрахань, , 19:18 — REGNUM Бывший начальник управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города Астрахани предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Следствием установлено, что в 2015 году фирма обратилась в управление с просьбой предоставить четыре земельных участка для строительства многоуровневой парковки. Эта земля находилась в территориальной зоне санитарно-защитной зелени, и использовать участки для гаражей и стоянок её было нельзя. Однако чиновница, зная, что изменение территориальной зоны не выносилось на публичные слушания и не вносилось в Генплан, подготовила проект решения и сама представила и поддержала на заседании комитета гордумы по экономическому развитию города. Она скрыла информацию о том, что в основной чертеж были внесены изменения, которые комитетом не утверждались. Зона запрашиваемых участков была изменена на производственную, что разрешало построить на них парковку.

Из-за действий чиновницы были нарушены условия сохранения зеленых насаждений, создающих зеленый пояс вокруг производственных зон, зон транспортной и инженерной инфраструктуры и устойчивого развития территории города.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Дело передано для рассмотрения в суд.