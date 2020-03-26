Москва, , 18:55 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе саммита «Большой двадцатки» предложил на период кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, создать так называемые «зеленые коридоры», которые были бы свободы от торговых войн и санкций. Саммит «Большой двадцатки» в режиме виедконференции состоялся сегодня, 26 марта.

Речь идет о том, чтобы на период кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, торговые войны и санкции не мешали странам помогать друг другу. Это касается взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

«В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничение в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые трансакции для их закупок», — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что в первую очередь речь идет о странах, которые сильнее других пострадали от коронавируса.

«В конце концов, это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи», — подчеркнул президент России.