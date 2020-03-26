Москва, , 18:23 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что текущие мировые проблемы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, обернутся более масштабным потрясением, чем финансовый кризис 2008—2009 годов. Об этом российский лидер заявил сегодня, 26 марта, на саммите «Большой двадцатки» в режиме видеоконференции.

Путин считает, что нынешний кризис неизбежно наложит отпечаток на глобальное развитие, причем на длительный срок.

«Поэтому мы, безусловно, не можем позволить себе поступить по принципу «каждый за себя», — сказал российский лидер.

Также президент России предложил некоторые глобальные меры, которые могли бы помочь в борьбе с коронавирусом и последствиями пандемии.

В частности, Владимир Путин предложил:

создать под эгидой МВФ специальный фонд и предоставить право любому члену заимствовать средства;

разработать общий план по восстановлению пострадавшей от коронавируса экономики;

создать «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций;

ввести мораторий на ограничения по товарам и на транзакции.

Он призвал страны «Большой двадцатки» отказаться от «политической шелухи» на период пандемии.