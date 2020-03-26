Кабул, 26 марта 2020, 18:18 — REGNUM От девяти до десяти тысяч заключённых выйдут на свободу в Афганистане, передаёт 26 марта 1TV.
Соответствующий указ подписал афганский президент Ашраф Гани. Это решение принято на фоне пандемии.
Люди окажутся на свободе уже в ближайшие десять дней. Первым делом выпустят людей с хроническими заболеваниями и тех, кому за 50.
В тюрьмах останутся лица, отбывающие наказание за действия, угрожавшие национальной безопасности Афганистана.
Напомним, в Афганистане зарегистрировано 80 инфицированных коронавирусом нового типа. Есть один смертельный случай.
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