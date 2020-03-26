Тамбов, , 18:17 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин записал видеообращение к жителям региона, в котором рассказал о мерах, которые принимает исполнительная власть в связи с угрозой коронавируса, и призвал их ответственно относиться к своему здоровью и окружающим, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Александр Никитин Tambov.gov.ru

По словам губернатора, сейчас необходимо быть максимально ответственными и неукоснительно следовать рекомендациям специалистов, направленным на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

«Нынешняя ситуация обязывает нас принять максимальные меры безопасности. В последние недели мы уже предпринял ряд важных действий. Это результат работы регионального штаба, — отметил Александр Никитин. — Тамбовская область плотно сотрудничает со всеми заинтересованными структурами и ведомствами. Мы участвуем в совещаниях с Минздравом, правительством, Роспотребнадзором, рабочей группой Госсовета по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Все эти меры и предложения актуализируются. Сейчас готовится постановление администрации области о дальнейших мерах».

Ранее в регионе был введен карантин в образовательных учреждениях. Отменены массовые культурные и спортивные мероприятия. Организован строгий надзор над соблюдением режима самоизоляции. Организована работа телефонов горячих линий по вопросам профилактики и защиты от коронавируса. Губернатор обратил внимание на то, что ближайшая неделя объявлена нерабочей. В это время необходимо ограничить контакты и посещение мест массового нахождения граждан.

«Очень важно быть ответственными друг по отношению другу, по отношению к себе, соседу. В это время надо максимально ограничить себя от участия в крупных мероприятиях. В то же самое время в Тамбовской области будут приняты меры, чтобы не допустить сбоев в работе предприятий жизнеобеспечения, аптек, продажи продовольственных товаров, не допустить остановки производства на предприятиях, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны. Мы работаем на упреждение ситуации. Все будет в порядке», — подчеркнул Александр Никитин.

Со стороны региональной власти приняты максимальные меры по информированию граждан. Вся информация о ситуации связанной с распространением коронавирусной инфекции, оперативно размещается на официальных сайтах, в средствах массовой информации и социальных сетях.

Первый случай коронавируса в регионе был зафиксирован 17 марта. Сегодня из больниц выписывают пятерых человек, которые были госпитализированы с подозрением на коронавирус. В их числе и первая пациентка, у которой анализы подтвердили наличие инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент Владимир Путин обратился к нации из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Он объявил неделю (с 30 марта по 5 апреля) нерабочей с сохранением для работников заработной платы. Также озвучен ряд других инициатив.

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