Москва, , 18:02 — REGNUM Поправки в КоАП о штрафах «за легкомыслие» во время карантина правительство РФ направило в Госдуму, санкции предполагаются и для граждан, и на предпринимателей, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.

Так, невыполнение правил поведения на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Действия (бездействие) во время ЧС, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, повлекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей; на должностных лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о новых мерах, предпринимаемых для предотвращения распространения коронавируса. Он выразил сожаление, что есть люди, которые демонстрируют редкое легкомыслие в вопросах, касающихся безопасности окружающих и даже собственного здоровья.

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