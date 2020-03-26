Вашингтон, , 18:01 — REGNUM Санкции в отношении ряда граждан Ирана введены США, сообщил 26 марта минфин Штатов.

В чёрный список попали пять человек, имеющих отношение, по данным Вашингтона, к «Аль-Кудс» (подразделение Корпуса стражей Исламской революции).

Также санкции введены в отношении полутора десятков юридических лиц. В отношении находящегося под американскими санкциями аятоллы Али Хаменеи (духовный лидер Ирана) введены новые ограничения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские санкции против Ирана в Высшем совете по правам человека назвали вопиющим нарушением.

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